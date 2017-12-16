Памяти Дмитрия Хворостовского: концертное исполнение оперы «Иоланта» впервые от ГСО РТ

18:34, 16.12.2017 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в БКЗ имени Сайдашева Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского впервые представил оперу «Иоланта» в концертном исполнении. Среди солистов, задействованных в «Иоланте», – Вероника Джиоева, Сергей Скороходов, Василий Ладюк, Петр Мигунов, Евгений Никитин, Светлана Шилова, Артем Сафронов, Дмитрий Скориков, Ксения Антонова и Мария Пантюхова. Премьера посвящена памяти блистательного певца, народного артиста России Дмитрия Хворостовского.

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