«ТатФондБанда, верните наши деньги!» Годовщину краха ТФБ пострадавшие вкладчики «отпраздновали» митингом

Клиенты рухнувших татарстанских банков собрались сегодня на очередной митинг в парке "Крылья Советов". Вкладчики-юрлица, потерявшие в банках свои деньги, отметили своеобразную годовщину: с 15 декабря прошлого года Банк России на три месяца ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ТФБ, а в марте отозвал лицензию финучреждения.