«ТатФондБанда, верните наши деньги!» Годовщину краха ТФБ пострадавшие вкладчики «отпраздновали» митингом

13:14, 16.12.2017 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Клиенты рухнувших татарстанских банков собрались сегодня на очередной митинг в парке "Крылья Советов". Вкладчики-юрлица, потерявшие в банках свои деньги, отметили своеобразную годовщину: с 15 декабря прошлого года Банк России на три месяца ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ТФБ, а в марте отозвал лицензию финучреждения.

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