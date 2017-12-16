«ТатФондБанда, верните наши деньги!» Годовщину краха ТФБ пострадавшие вкладчики «отпраздновали» митингом

Клиенты рухнувших татарстанских банков собрались сегодня на очередной митинг в парке "Крылья Советов". Вкладчики-юрлица, потерявшие в банках свои деньги, отметили своеобразную годовщину: с 15 декабря прошлого года Банк России на три месяца ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ТФБ, а в марте отозвал лицензию финучреждения.
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