Десантники за Путина: в Казани прошел митинг в поддержку президента РФ

12:06, 16.12.2017 17 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани прошел митинг в поддержку президента РФ Владимира Путина. Несколько сотен бывших военных собрались на площади у памятника Муллануру Вахитову. Мероприятие было организовано руководителями региональных ветеранских военно-патриотических организаций «Офицеры России», «Союз десантников», а также Российского союза ветеранов Афганистана. К митингу присоединились и другие армейские сообщества.

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