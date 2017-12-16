Десантники за Путина: в Казани прошел митинг в поддержку президента РФ

Сегодня в Казани прошел митинг в поддержку президента РФ Владимира Путина. Несколько сотен бывших военных собрались на площади у памятника Муллануру Вахитову. Мероприятие было организовано руководителями региональных ветеранских военно-патриотических организаций «Офицеры России», «Союз десантников», а также Российского союза ветеранов Афганистана. К митингу присоединились и другие армейские сообщества.