Десантники за Путина: в Казани прошел митинг в поддержку президента РФ

Сегодня в Казани прошел митинг в поддержку президента РФ Владимира Путина. Несколько сотен бывших военных собрались на площади у памятника Муллануру Вахитову. Мероприятие было организовано руководителями региональных ветеранских военно-патриотических организаций «Офицеры России», «Союз десантников», а также Российского союза ветеранов Афганистана. К митингу присоединились и другие армейские сообщества.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии