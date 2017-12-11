Премьера Digital Skills в Иннополисе: от «трактирщика KUKA» до синхронного сенсорного пуска

Сегодня в Иннополисе стартовал первый отраслевой чемпионат «Ворлдскиллс» в сфере информационных технологий — Digital Skills. IT-соревнования открыли министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, президент РТ Рустам Минниханов, замминистра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)» Роберт Уразов.
Турнир продлится до 15 декабря. Его участниками стали специалисты IT-компаний, студенты вузов и колледжей из более чем 15 регионов РФ. Основными компетенциями Digital Skills станут «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD», «Программные решения для бизнеса», «Веб-разработка и дизайн», «Мобильная робототехника» и «Графический дизайн».
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