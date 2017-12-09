Книжный фестиваль в «Смене»: keep calm һәм алга и развивающие детские игры татар

19:35, 09.12.2017 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ЦСК «Смена» стартовал двухдневный Зимний книжный фестиваль. Помимо книжной ярмарки для посетителей фестиваля организованы лекции о генетике, музеях, теории литературы, а также лекция-перформанс «Институт восприятия».

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