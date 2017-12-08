Как Ратушу в третий раз «перевели на французский»: в Казани стартовал третий сезон зимнего джазового фестиваля

21:50, 08.12.2017 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанской ратуше стартовал третий сезон фестиваля Hôtel de ville. Даниил Спиваковский и Евгений Борец представили зрителям необычную программу «Диалоги» в постановке Игоря Голодного! «Разговор» пианиста и актера запечатлел фотокорреспондент «Реального времени».

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