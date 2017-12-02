Конференция татарстанских «единороссов»: дебют Турчака, поддержка «молодогвардейцев» и «роботизация» партийной жизни

16:26, 02.12.2017 34 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в театре им. К. Тинчурина в Казани прошла XXVII конференция Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В работе конференции приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Андрей Турчак, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

В ходе конференции Фарид Мухаметшин доложил об итогах деятельности Татарстанского регионального отделения партии в 2017 году и определил задачи на 2018 год.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 дек
    Людям идет белый цвет.
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  • Анонимно 03 дек
    Единая Россия - это их ошибки за которые отвечает весь народ! Хорошо сидим, ребята!
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