Конференция татарстанских «единороссов»: дебют Турчака, поддержка «молодогвардейцев» и «роботизация» партийной жизни

Сегодня в театре им. К. Тинчурина в Казани прошла XXVII конференция Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В работе конференции приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Андрей Турчак, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.



В ходе конференции Фарид Мухаметшин доложил об итогах деятельности Татарстанского регионального отделения партии в 2017 году и определил задачи на 2018 год.

