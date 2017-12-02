Для целителя Пантелеимона: на одну из старейших часовен Казани установили крест

Сегодня в Казани установили крест на одну из старейших часовен города, построенную в 1885 году - часовню великомученика и целителя Пантелеимона при Адмиралтейской больнице.
В советское время после переоборудования строения в котельную историческое здание пришло в упадок. В 2011 году часовню передали Вознесенскому Макарьевскому мужскому монастырю, после чего было принято решение о ее реставрации. С того времени в часовне регулярно служатся молебны.
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