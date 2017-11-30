Священные картины от Николая Катанова: в Кремле представили шамаили из коллекции Этнографического музея КФУ

23:29, 30.11.2017 20 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Музее истории государственности Татарстана открылась выставка «Татары и мир: шамаили из коллекции Этнографического музея КФУ». Основу экспозиции составляет знаменитая коллекция российского тюрколога, профессора Императорского Казанского университета Николая Катанова. На выставке помимо коллекции печатных шамаилей Этнографического музея КФУ представлены архивные материалы, связанные с деятельностью Николая Катанова, и путевые записки татарских паломников конца XIX – начала XX веков.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 дек
    Профессор КГУ Николай Федорович Катанов умер от голода и сопутствующих ему болезней весной 1922 года.

    Несколько лет назад - уже в 21 веке - сожгли и его дом в Казани.

    Раньше - во времена Катанова - музеями занимались одни мужчины - ныне преимущественно одни женщины, мужчины на выставке остались только на фотографиях...

    Какие-то "неправильные" мысли в 1-й день зимы - видать затяжная осень влияет....
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