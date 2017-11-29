Сессия Госсовета РТ: на повестке дня снова языковой вопрос

Сегодняшнее заседание Госсовета РТ началось с рассмотрения вопроса о преподавании и изучении государственных языков Татарстана и родных языков народов, проживающих в республике. В работе заседания, которое открылось в октябре, дважды был объявлен перерыв. Перед депутатами с докладом выступил прокурор РТ Илдус Нафиков, который проинформировал о результатах проверок в школах республики.