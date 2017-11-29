Колбасный рай в Госалкогольинспекции: «Докторская» и «Краковская» на любой вкус и кошелек

Сегодня в Госалкогольинспекции Республики Татарстан прошла дегустация колбасных изделий. Для оценки потребительских свойств была выбрана «Докторская», широко представленная на рынке вареных колбас, и «Краковская», наиболее популярная среди полукопченых колбас, обе эти колбасы выработаны в соответствии с требованиями ГОСТ, составы этих колбас жестко регламентированы. Цены на колбасы «Докторская», закупленные для дегустации, находятся в диапазоне 258 руб. — 556 руб. за кг, «Краковскую» — 441 руб. — 543 руб. за кг.
В дегустации принял участие фотокорреспондент «Реального времени».
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