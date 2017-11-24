III форум православной общественности РТ: приветствие полпреда, доклад митрополита и церковные песнопения

Сегодня в Казани, на площадке ГТРК «Корстон», проходит III форум православной общественности Республики Татарстан. В его работе принимают участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, другие представители РПЦ.

С приветствием к участникам мероприятия обратились Михаил Бабич и Рустам Минниханов. С докладом «О современном положении и перспективах развития православия в Республике Татарстан» выступил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, о государственно-религиозных отношениях в Татарстане на современном этапе рассказал заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

