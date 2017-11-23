«Культурное наследие Татарстана» от студии ДНТ НКНХ: в Казани представили аудиокниги по произведениям татарских писателей

Сегодня в Национальной библиотеке РТ прошла презентация аудиокниг татарстанских писателей и поэтов, созданных студией записи аудиокниг «Җидегән чишмә» Дома народного творчества ПАО «Нижнекамскнефтехим». Студия открылась в мае к 50-летию «Нижнекамскнефтехима». Ее цель — сохранить литературное наследие поэтов и писателей республики. За время работы было выпущено 10 аудиодисков, на которых записаны произведения Габдуллы Тукая, романы «Муть» и «Мухаджиры» Махмуда Галяу, произведения поэта Разиля Валеева, а также творчество работников «Нижнекамскнефтехима».