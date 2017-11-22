Век проводов и жгутов. В челнинском филиале Leoni отметили юбилей компании

16:32, 22.11.2017 31
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  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев

Сегодня в Набережных Челнах отметил столетний юбилей один из ключевых резидентов КИП «Мастер» – филиал немецкой компании Leoni, производящей провода и жгуты для «Порше», «Рено», «КАМАЗа», «Камминса». Кульминацией праздника стала проверка и тестирование юбилейного жгута на специальном стенде. За процессов наблюдал корреспондент «Реального времени».

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