Команда «Нижнекамскнефтехима» заняла первое место на фестивале «Наше время – Безнен заман»

«Нижнекамскнефтехим» занял первое место в V фестивале творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман». Итоги подвели на гала-концерте, который прошел в «Пирамиде». Суперфинал конкурса начался 15 ноября - в течение нескольких дней жюри отбирало лучшие номера, которые вошли в программу финального выступления. От команды «Нижнекамскнефтехима» были включены три номера. В номинациях «Визитка - презентация», «Вокальный ансамбль» и «Хореография» команда заняла первые места, в категории «Минута славы» и «Вокал - соло» - второе. Жюри высоко оценило мастерство творческой команды компании и присудило «Нижнекамскнефтехиму» общекомандное первое место, наградив также Дипломом «За преданность фестивалю» и на счастье - серебряной подковой.

В команду ПАО «Нижнекамскнефтехим» вошли 15 человек – представители рабочих профессий, которые в свободное время занимаются художественной самодеятельностью.

V фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» начался осенью – в сентябре стартовал прием заявок, после которого состоялись зональные отборочные этапы. В этом году в кастинге приняли участие 1299 специалиста из 223 предприятий республики.

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