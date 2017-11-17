В аэропорту «Казань» почтили память жертв авиакатастрофы Boeing 737

Траурный митинг, посвященный памяти жертв авиакатастрофы самолета «Боинг-737» в Казани, прошел сегодня в международном аэропорту «Казань». В мероприятии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. Собравшиеся почтили память жертв авиакатастрофы минутой молчания и возложили цветы к мемориалу с именами погибших.
Напомним, трагедия произошла 17 ноября 2013 года. Авиалайнер Boeing 737-500, выполнявший рейс U9-363 по маршруту «Москва – Казань», потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Казани. Погибли все находившиеся на борту 50 человек – 44 пассажира и 6 членов экипажа.
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