Обновленный «Белый лебедь» к 90-летию: на КАЗ им.Туполева передали на летные испытания Ту-160М2

На Казанском авиационном заводе им С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» впервые за 10 лет состоялась церемония выкатки и передачи на Летно-испытательную станцию опытного образца стратегического ракетоносца Ту-160М2. Самолет построен на основе имевшегося на заводе технологического задела, первый его вылет запланирован на 2018 год. Важное событие в истории авиационного предприятия совпало с юбилеем завода, которому в этом году исполняется 90 лет. В торжественных мероприятиях, посвященных юбилею, приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил Министерства обороны России Сергей Кобылаш, президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.