«Подарок для столицы Татарстана» и «финская погода»: как Рустам Минниханов и Микко Хаутала заложили первый камень ЖК Green

13:56, 15.11.2017 40 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Закладка первого камня в строительство очередного дома жилого комплекса (ЖК) Green, в который финская строительная компания YIT планирует вложить 3 млрд рублей, прошла сегодня в Казани. Участие в мероприятии приняли президент РТ Рустам Минниханов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

Новый жилой комплекс возводится силами дочерней структуры финской строительной компании YIT — «ЮИТ Казань». Планируется построить 6 домов разной этажности в районе улицы Зирекле и сдать 1041 квартиру общей площадью 44,6 тыс. квадратных метров. По оценкам застройщика, строительство объекта должно быть завершено в III квартале 2019 года.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 нояб
    Всех рабочих приодели) красавчики все
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  • Анонимно 15 нояб
    Удачи.
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  • Анонимно 15 нояб
    Красивые фотографии
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