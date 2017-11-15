«Подарок для столицы Татарстана» и «финская погода»: как Рустам Минниханов и Микко Хаутала заложили первый камень ЖК Green

Закладка первого камня в строительство очередного дома жилого комплекса (ЖК) Green, в который финская строительная компания YIT планирует вложить 3 млрд рублей, прошла сегодня в Казани. Участие в мероприятии приняли президент РТ Рустам Минниханов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.
Новый жилой комплекс возводится силами дочерней структуры финской строительной компании YIT — «ЮИТ Казань». Планируется построить 6 домов разной этажности в районе улицы Зирекле и сдать 1041 квартиру общей площадью 44,6 тыс. квадратных метров. По оценкам застройщика, строительство объекта должно быть завершено в III квартале 2019 года.
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