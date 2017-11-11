Шелк, твид и мех от RUSTAM: на подиуме в Казанской ратуше – новая коллекция Рустама Исхакова

20:36, 11.11.2017 44 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня дизайнер Рустам Исхаков представил в Казанской ратуше свою новую модную коллекцию сезона осень-зима. Зрители увидели пятьдесят выходов моделей, в том числе — мужчин: Исхаков впервые презентовал мужскую коллекцию. На дефиле побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 нояб
    Очки на модели красивые
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