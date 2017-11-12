​Эпоха Шаймиева: как рождался бренд «ТАИФ»

07:00, 12.11.2017 23 3
11.11.2003 23.07.2004 Закладка камня ТРК «Детский мир». 25.10.2004 25.5.2006 12.09.2006 5.10.2006 17.10.2006 18.10.2006 Во время визита Алексея Миллера («Газпром»). 29.05.2007 1.08.2007 29.08.2007 20.11.2007 3.09.2008, юбилей «Казаньоргсинтеза» 3.09.2008, юбилей «Казаньоргсинтеза» Визит президента Турции Абдуллаха Гюля. 14.02.2009 1.06.2009 Визит Игоря Шувалова. 10.07.2009 17.11.2009. Посещение Владимиром Путиным «Нижнекамскнефтехима» 22.03.2012
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
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    Михаил Козловский
  • 3.09.2008, юбилей «Казаньоргсинтеза»
    Михаил Козловский
  • Визит президента Турции Абдуллаха Гюля. 14.02.2009
    Михаил Козловский
  • 1.06.2009
    Михаил Козловский
  • Визит Игоря Шувалова. 10.07.2009
    Михаил Козловский
  • 17.11.2009. Посещение Владимиром Путиным «Нижнекамскнефтехима»
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • 22.03.2012
    Михаил Козловский

Одним из столпов экономики Татарстана является созданная в непростые 90-е годы группа «ТАИФ» — на сегодняшний день это многопрофильный холдинг с широкой диверсификацией активов, мощным производственным потенциалом, гибкой формой управления и высоким уровнем менеджмента. Сегодня отмечает юбилей бессменный генеральный директор ОАО «ТАИФ» (головной компании группы) Альберт Шигабутдинов. К этой дате «Реальное время публикует ретроподборку о нем известного фотографа Михаила Козловского.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 нояб
    Отличные фотографии. Побольше бы)
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  • Анонимно 12 нояб
    Масонская ложа "Розовый галстук"?

    Шутка.
    С Днем рождения - здоровья, мира, благополучия.
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  • Анонимно 12 нояб
    Такие классные кадры - вся история в них!
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