​Эпоха Шаймиева: как рождался бренд «ТАИФ»

Одним из столпов экономики Татарстана является созданная в непростые 90-е годы группа «ТАИФ» — на сегодняшний день это многопрофильный холдинг с широкой диверсификацией активов, мощным производственным потенциалом, гибкой формой управления и высоким уровнем менеджмента. Сегодня отмечает юбилей бессменный генеральный директор ОАО «ТАИФ» (головной компании группы) Альберт Шигабутдинов. К этой дате «Реальное время публикует ретроподборку о нем известного фотографа Михаила Козловского.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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Шутка.
С Днем рождения - здоровья, мира, благополучия.