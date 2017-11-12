​Эпоха Шаймиева: как рождался бренд «ТАИФ»

Одним из столпов экономики Татарстана является созданная в непростые 90-е годы группа «ТАИФ» — на сегодняшний день это многопрофильный холдинг с широкой диверсификацией активов, мощным производственным потенциалом, гибкой формой управления и высоким уровнем менеджмента. Сегодня отмечает юбилей бессменный генеральный директор ОАО «ТАИФ» (головной компании группы) Альберт Шигабутдинов. К этой дате «Реальное время публикует ретроподборку о нем известного фотографа Михаила Козловского.

