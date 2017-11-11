«Даешь нормы ГТО!»: на манеже Вахитовский район Казани

15:58, 11.11.2017 26 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона в Казани был дан старт Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». В течение двух дней школьники 10-11 классов будут выполнять упражнения на силу, быстроту, гибкость, выносливость. За два дня проведения испытаний около 2100 казанских школьников покажут свои спортивные способности.

В первый день сдачи норм ГТО в легкоатлетическом манеже собралось около 400 школьников из Вахитовского района города Казани. За спортивными достижениями молодежи наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 11 нояб
    Я бы точно не сдал)
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    Анонимно 11 нояб
    А я бы сдала, но не все виды ,а некоторые с легкостью. Занимаюсь я легкой атлетикой в неделю 3 раза по 2 часа. И этого мне хватает чувствовать себя хорошо
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  • Анонимно 11 нояб
    Какие все молодые.
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    Анонимно 11 нояб
    Школьники же)
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  • Анонимно 11 нояб
    Из огня да в полымя:многие из этих девченок и мальчишек не занимались спортом. И сегодня их бросили на штурм высоты под низванием ГТО. После многодневных а может и многомесячных сидений за компом, партой, просто без физнагрузки смогли ли они сдать эжти нормы? Вряд ли,а вот здоровье можно подорвать.
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  • Анонимно 11 нояб
    сначала надо подтянуть уроки физкультуры в школах, а потом уже сдавать гто...
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    Анонимно 11 нояб
    Все секции платные-откуда будут хорошие показатели? Оторвать детей от всяких гаджетов очень непросто. А заинтересовать заняться спортом еще сложнее.
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    Анонимно 12 нояб
    Есть и бесплатные секции, было бы желание. :)
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