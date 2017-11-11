«Даешь нормы ГТО!»: на манеже Вахитовский район Казани

Сегодня в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона в Казани был дан старт Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». В течение двух дней школьники 10-11 классов будут выполнять упражнения на силу, быстроту, гибкость, выносливость. За два дня проведения испытаний около 2100 казанских школьников покажут свои спортивные способности.

В первый день сдачи норм ГТО в легкоатлетическом манеже собралось около 400 школьников из Вахитовского района города Казани. За спортивными достижениями молодежи наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».