«Даешь нормы ГТО!»: на манеже Вахитовский район Казани

Сегодня в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона в Казани был дан старт Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». В течение двух дней школьники 10-11 классов будут выполнять упражнения на силу, быстроту, гибкость, выносливость. За два дня проведения испытаний около 2100 казанских школьников покажут свои спортивные способности.
В первый день сдачи норм ГТО в легкоатлетическом манеже собралось около 400 школьников из Вахитовского района города Казани. За спортивными достижениями молодежи наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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