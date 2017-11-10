Памяти Юрия Егорова: на сцене Элисо Вирсаладзе в сопровождении казанского юниор-оркестра

Сегодня в ГБКЗ им.Сайдашева состоялся концерт грузинской пианистки Элисо Вирсаладзе с юниор-оркестром Казанской консерватории под управлением Сергея Ферулева. Визит Вирсаладзе в столицу Татарстана связан с проведением II открытого конкурса молодых пианистов им. Юрия Егорова, где знаменитая пианистка возглавила работу жюри. В программе концерта увертюра к опере «Похищение из сераля» и Концерт №15 для фортепиано с оркестром Моцарта. В этот вечер в исполнении Вирсаладзе прозвучит также Концерт №1 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена.