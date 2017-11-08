​ОП «Сафиуллина» вместо «Дальнего»: казанский отдел полиции №9 справил новоселье

15:54, 08.11.2017 71 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани торжественно открыли новое здание отдела полиции №9 «Сафиуллина», строительство которого было начато еще в 2015 году. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин.

С 2009 года отдел №9, который тогда назывался «Дальний», ютился в неприспособленных помещениях, при этом в трех разных точках. В новом здании, которое сегодня продемонстрировали Рустаму Минниханову, созданы достойные условия для несения полицейской службы.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 нояб
    Поздравляю! Теперь удачной службы!
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  • Анонимно 08 нояб
    Не хилые подарки от президента
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