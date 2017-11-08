​ОП «Сафиуллина» вместо «Дальнего»: казанский отдел полиции №9 справил новоселье

Сегодня в Казани торжественно открыли новое здание отдела полиции №9 «Сафиуллина», строительство которого было начато еще в 2015 году. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин.
С 2009 года отдел №9, который тогда назывался «Дальний», ютился в неприспособленных помещениях, при этом в трех разных точках. В новом здании, которое сегодня продемонстрировали Рустаму Минниханову, созданы достойные условия для несения полицейской службы.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии