​ОП «Сафиуллина» вместо «Дальнего»: казанский отдел полиции №9 справил новоселье

Сегодня в Казани торжественно открыли новое здание отдела полиции №9 «Сафиуллина», строительство которого было начато еще в 2015 году. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин.



С 2009 года отдел №9, который тогда назывался «Дальний», ютился в неприспособленных помещениях, при этом в трех разных точках. В новом здании, которое сегодня продемонстрировали Рустаму Минниханову, созданы достойные условия для несения полицейской службы.