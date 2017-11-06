​По главной улице с оркестром: как праздновали 7 ноября в Советском Союзе

7 ноября 2017 года отмечается 100-летие Октябрьской социалистической революции. С 1918 до 1991 года в этот день, считавшийся государственным праздником, трудящиеся выходили на демонстрации. Массовыми шествиями отмечали жители страны победившего социализма и другие «красные дни календаря», а трудовой энтузиазм и единение символизировали ленинские субботники. Коммунистические будни и праздники последних десятилетий советской власти — в ретроподборке известного фотографа Михаила Козловского.
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комментарии
Народ мерз часами, стоя в колонне демонстрантов, пия всё что горит и матеря всё начальство.
Вся эта маета была только ради показухи.
Публика же, пробежав мимо трибун с держимордами, бросала плакаты и кумачи и разбегалась веером по домам.
мяса 1 кг 400 гр. в месяц. В Казани талоны стали выдавать с 1978 года, один год начали картошку по 5 кг в месяц выдавать по талонам. Не пойму, откуда сейчас все взялось? Подозреваю, что перестали кормить задарма республики ( сср) Средней Азии и Закавказья, ну прочих н.т. "друзей".