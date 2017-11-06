​По главной улице с оркестром: как праздновали 7 ноября в Советском Союзе

7 ноября 2017 года отмечается 100-летие Октябрьской социалистической революции. С 1918 до 1991 года в этот день, считавшийся государственным праздником, трудящиеся выходили на демонстрации. Массовыми шествиями отмечали жители страны победившего социализма и другие «красные дни календаря», а трудовой энтузиазм и единение символизировали ленинские субботники. Коммунистические будни и праздники последних десятилетий советской власти — в ретроподборке известного фотографа Михаила Козловского.

