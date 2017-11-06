​По главной улице с оркестром: как праздновали 7 ноября в Советском Союзе

07:00, 06.11.2017 33 14
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

7 ноября 2017 года отмечается 100-летие Октябрьской социалистической революции. С 1918 до 1991 года в этот день, считавшийся государственным праздником, трудящиеся выходили на демонстрации. Массовыми шествиями отмечали жители страны победившего социализма и другие «красные дни календаря», а трудовой энтузиазм и единение символизировали ленинские субботники. Коммунистические будни и праздники последних десятилетий советской власти — в ретроподборке известного фотографа Михаила Козловского.

комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 06 нояб
    Гоняли как стадо мимо трибун с обкомовскими сидельцами.
    Народ мерз часами, стоя в колонне демонстрантов, пия всё что горит и матеря всё начальство.
    Вся эта маета была только ради показухи.
    Публика же, пробежав мимо трибун с держимордами, бросала плакаты и кумачи и разбегалась веером по домам.
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    Анонимно 06 нояб
    Это Вы мёрзли и маялись, а мы радовались и праздновали..
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  • Анонимно 06 нояб
    Истрию надо знать. Это наша история. А то как обошлись с этой датой, 100 летием октябрьской революции вызывает только сожаление. Не готовы власти к мудрому отношению к тому что было тогда.
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    Анонимно 06 нояб
    нормально обошлись в обществе нет единства насчет этой даты, кто-то празднует, кто-то горюет, поэтому все правильно чтоб общество не раскалывать тему не мусолят
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  • Анонимно 06 нояб
    Хорошие фотографии. От них остается ощущение, что все занимались делом , а не как сейчас.
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    Анонимно 06 нояб
    Так и было. Кроме ощущений ничего и не было: ни зарплаты, ни продуктов.
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    Анонимно 06 нояб
    трололошечка, мы тебя знаем)
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    Анонимно 06 нояб
    Напомню на человека масла сливочного 200 гр., колбасы 600 гр.
    мяса 1 кг 400 гр. в месяц. В Казани талоны стали выдавать с 1978 года, один год начали картошку по 5 кг в месяц выдавать по талонам. Не пойму, откуда сейчас все взялось? Подозреваю, что перестали кормить задарма республики ( сср) Средней Азии и Закавказья, ну прочих н.т. "друзей".
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    Анонимно 06 нояб
    А сечас "при делах"? А кто обеспечивает Вас жратвой, тряпками, машинами, кто дома строит и детей учит. Вечно недовольные, соскучились по заседаниям парткомов и партбюро?
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  • Анонимно 06 нояб
    Как красиво праздновали, как было все таки душевно тогда
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  • Анонимно 06 нояб
    душевные фотографии
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    Анонимно 06 нояб
    Конечно, трущебы по ул. Татарстан или Газовой, Баумана с окресностями снмать при развитом социализме было не очень принято.
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  • Анонимно 06 нояб
    Мне мама рассказывала как они отмечали этот праздник, я не верила.
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  • Анонимно 06 нояб
    Прилизанная, пропагандистская картинка. А где фотографии казанского феномена, который как раз в эти годы бурно праздновал свои праздники
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