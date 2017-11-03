Concordia-2017: живая легенда музыкальной Европы на сцене БКЗ

Сегодня в Казанском государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева открылся VII Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia. Первый фестивальный вечер был ознаменован премьерным исполнением в Казани Второго скрипичного концерта «Метаморфозы» и Четвертой «Парижской» симфонии одного из самых часто исполняемых композиторов современности Кшиштофа Пендерецкого.
Снискавший всемирную славу Пендерецкий почтил фестиваль своим личным присутствием, выступив в качестве дирижера Государственного симфонического оркестра РТ. Солисткой вечера стала корейская скрипачка Е-Юн Чой, известная как самый молодой участник престижнейшего Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым