Concordia-2017: живая легенда музыкальной Европы на сцене БКЗ

Сегодня в Казанском государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева открылся VII Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia. Первый фестивальный вечер был ознаменован премьерным исполнением в Казани Второго скрипичного концерта «Метаморфозы» и Четвертой «Парижской» симфонии одного из самых часто исполняемых композиторов современности Кшиштофа Пендерецкого.

Снискавший всемирную славу Пендерецкий почтил фестиваль своим личным присутствием, выступив в качестве дирижера Государственного симфонического оркестра РТ. Солисткой вечера стала корейская скрипачка Е-Юн Чой, известная как самый молодой участник престижнейшего Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского.