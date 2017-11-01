«Всадник» в Кремле: вечная «Лениниана», «Принцип вмешательства» и «Не стой под стрелой» под «новую музыку»

19:34, 01.11.2017 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Национальной галерее «Хазине» стартовала работа IV Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник». Церемония открытия началась с выступления камерного оркестра «Новая музыка» под руководством Анны Гулишамбаровой. В конкурсной программе принимают участие более 100 художников из 17 стран мира. Призовой фонд «Всадника» в этом году составил 100 тыс. рублей.

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