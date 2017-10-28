Эксклюзивный Коран для Минтимера Шаймиева: Владимир Мединский проводит в Казани всероссийское совещание по тематике ЮНЕСКО

15:24, 28.10.2017 26 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском ГТРК «Корстон» проходит Всероссийское совещание «Россия в мировом культурном и природном наследии». Участие в работе форума принимают министр культуры России Владимир Мединский, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, государственный советник Татарстана, Минтимер Шаймиев.

Основные темы обсуждения — опыт Татарстана в реализации международных научно-культурных проектов, создание механизмов продвижения российских культурных и природных объектов в список наследия ЮНЕСКО и сотрудничество с международными экспертами и организациями.

Во время совещания Владимир Мединский передал Минтимеру Шаймиеву экземпляр одного из самых редких изданий Корана — их было напечатано всего пять.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 28 окт
    Этот Коран наверное стоит денег неимоверных
    Ответить
    Анонимно 28 окт
    А это не копия, интересно?
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    Анонимно 28 окт
    Не копия, хотя может и на людях использовали копию, чтобы никто не попортил
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  • Анонимно 28 окт
    Какая красивая книга
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  • Анонимно 28 окт
    А Шаймиев еще бодрячком, молодец
    Ответить
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