Эксклюзивный Коран для Минтимера Шаймиева: Владимир Мединский проводит в Казани всероссийское совещание по тематике ЮНЕСКО

Сегодня в казанском ГТРК «Корстон» проходит Всероссийское совещание «Россия в мировом культурном и природном наследии». Участие в работе форума принимают министр культуры России Владимир Мединский, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, государственный советник Татарстана, Минтимер Шаймиев.
Основные темы обсуждения — опыт Татарстана в реализации международных научно-культурных проектов, создание механизмов продвижения российских культурных и природных объектов в список наследия ЮНЕСКО и сотрудничество с международными экспертами и организациями.
Во время совещания Владимир Мединский передал Минтимеру Шаймиеву экземпляр одного из самых редких изданий Корана — их было напечатано всего пять.
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