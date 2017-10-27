Tatarstan Top Hotels Award 2017: от самого комфортабельного хостела до самого изысканного отеля

23:51, 27.10.2017 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском отеле «Олимп» вручили награды лауреатам второй профессиональной премии Tatarstan Top Hotels Award. Организации сферы гостеприимства, участвовавшие в конкурсе, продемонстрировали свои достижения за 2017 год. Лучших выбирали в основных 8 категориях и в 9 специальных номинациях. На награждении побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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