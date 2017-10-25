«Танец строителя», баскетбол для экскаватора и асфальтобетон на любой вкус: на Казанской ярмарке открылась выставка «ДорТрансЭкспо»

Сегодня на Казанской ярмарке начала работу 16-ая специализированная выставка «ДорТрансЭкспо». Ежегодно в работе выставки принимают участие более 60 компаний из Казани, Республики Татарстан, городов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Компании-участники представляют на выставке широкий спектр дорожно-строительных машин, спецтехники, оборудования для ремонта дорог, запчастей и многое другое.
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