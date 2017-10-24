История православия в Татарстане в иконах и документах: в Благовещенском соборе открылась выставка «Пастыри Казанские»

14:15, 24.10.2017 24
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Музее истории Благовещенского собора музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Пастыри Казанские». В экспозиции представлено тридцать девять памятников иконописи, шитья, книгопечатания, фотографии и документы XVII – XX вв., среди них такие экспонаты, как икона конца XVIII века «Богородица с предстоящими Гурием, Варсонофием и Германом Казанскими» из собрания старообрядческой общины Казани, саккос – верхнее облачение митрополита Тихона (Воинова) 1720 г.

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