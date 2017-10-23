Обогнать «Мегу»: строительство самого крупного в Казани торгового центра обсудили на публичных слушаниях

19:44, 23.10.2017 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани прошли публичные слушания, где обсудили разрешение на использование участка под строительство центра семейного отдыха на Павлюхина. Девелопер «UD Group» планирует построить крупнейший в городе ТРЦ, размерами превышающий даже «Мегу» — 136 тысяч кв.м, с парковками на двух нижних этажах, гипермаркетом «Лентой» и 11-зальным кинотеатром «Киномакс».

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