Обогнать «Мегу»: строительство самого крупного в Казани торгового центра обсудили на публичных слушаниях

В Казани прошли публичные слушания, где обсудили разрешение на использование участка под строительство центра семейного отдыха на Павлюхина. Девелопер «UD Group» планирует построить крупнейший в городе ТРЦ, размерами превышающий даже «Мегу» — 136 тысяч кв.м, с парковками на двух нижних этажах, гипермаркетом «Лентой» и 11-зальным кинотеатром «Киномакс».
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