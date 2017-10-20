13 мечетей Айвара Саттарова: все проекты архитектора «собрались» в Казанском кремле

19:03, 20.10.2017 16 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанском кремле открылась выставка «Мечети архитектора Айвара Саттарова». Айвар Саттаров участвовал в создании мечетей «Кул Шариф», областной соборной мечети «Нур Гасыр» в Актобе (Казахстан), мечети «Ярдэм». На первой персональной выставке архитектора помимо перечисленных зданий зрители могут увидеть и проектные предложения автора по Московской соборной мечети, соборной мечети в Батуми (Грузия), соборной мечети в Набережных Челнах – 13 проектов архитектора, 10 из них реализованы.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 окт
    Хорошее это дело - дарить людям Веру, Надежду, Любовь.
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