Болгарская премьера для главного арабиста Петербурга: исламская академия, Transcribus арабской вязи и будущее гостиницы «Кул Гали»

Сегодня директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, прибывший накануне в Казань на «Дни Эрмитажа», посетил Болгарскую исламскую академию. Гостю продемонстрировали учебные аудитории, молельный, читальный и спортивный залы, музей древних рукописей. Гостя сопровождали госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, президент Болгарской исламской академии Камиль Исхаков, ректор академии Рафик Мухаметшин.

Михаил Пиотровский осмотрел хранилище библиотеки, которое может вмещать до 80 тысяч экземпляров книг, и оценил работу по оцифровке труда татарского богослова Шигабутдина Марджани «Тарих альвафаяти аслаф» («История праведных предшественников») через приложение Transcribus. На данный момент переработано 100 страниц текста. Основная задача — научить программу распознавать старую арабскую вязь для дальнейшей оцифровки текстов татарских богословов.

Директор Эрмитажа прочитал лекцию для студентов и подарил академической библиотеке перевод арабского издания о хадже и свою книгу «Исторические предания Корана». Директору Эрмитажа также показали строящуюся гостиницу «Кул Гали».