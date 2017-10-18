Императорский фарфор в Казанском Кремле. В центре «Эрмитаж» открылась выставка «Под прозрачным льдом глазури»

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Под прозрачным льдом глазури. Фарфор Петербурга». В экспозиции представлены более 500 произведений мастеров XVIII – XXI веков первого в России фарфорового завода из собрания Государственного Эрмитажа и Императорского фарфорового завода. Выставка состоит из пяти разделов, которые включают в себя шедевры, исполненные по заказам дома Романовых, произведения советского времени и работы современных художников завода.

Первыми гостями вернисажа стали госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.