«Внебюджетный вариант»: соципотечники не согласны с правилами ГЖФ

Сегодня участники программы соципотеки вышли на митинг в сквер Славы в Казани. Люди пришли целыми семьями, вместе с детьми. Бюджетники считают, что у ГЖФ в приоритете «аварийщики» и работники предприятий, а им жилье достается по остаточному принципу. На митинге побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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