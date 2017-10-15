«Внебюджетный вариант»: соципотечники не согласны с правилами ГЖФ

13:36, 15.10.2017 19 3
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня участники программы соципотеки вышли на митинг в сквер Славы в Казани. Люди пришли целыми семьями, вместе с детьми. Бюджетники считают, что у ГЖФ в приоритете «аварийщики» и работники предприятий, а им жилье достается по остаточному принципу. На митинге побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 окт
    Правильно все. Пускай делают равные условия для всех.
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  • Анонимно 15 окт
    Мы хотим своё желье.
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  • Анонимно 16 окт
    Сколько еще будут мучить бюджетников? Когда все это прекратится? Чем хуже остальных?
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