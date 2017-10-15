«Внебюджетный вариант»: соципотечники не согласны с правилами ГЖФ

Сегодня участники программы соципотеки вышли на митинг в сквер Славы в Казани. Люди пришли целыми семьями, вместе с детьми. Бюджетники считают, что у ГЖФ в приоритете «аварийщики» и работники предприятий, а им жилье достается по остаточному принципу. На митинге побывал фотокорреспондент «Реального времени».