Эпоха Шаймиева: непростой, но решенный национальный вопрос

07:00, 15.10.2017 22
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В начале 1990-х, после распада СССР, в Татарстане, как и во многих других регионах России, активно началась борьба за «право нации на самоопределение». Национальная повестка дополнялась религиозной, но республика сумела преодолеть все разногласия и прийти к межнациональному и межконфессиональному согласию, которое сейчас является отличительным признаком Татарстана. Главную, без преувеличения, роль в этом процессе сыграл первый президент РТ Минтимер Шаймиев. Исторические моменты, связанные с этими событиями, — в фоторепортаже известного фотографа Михаила Козловского.

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