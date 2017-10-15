Эпоха Шаймиева: непростой, но решенный национальный вопрос

В начале 1990-х, после распада СССР, в Татарстане, как и во многих других регионах России, активно началась борьба за «право нации на самоопределение». Национальная повестка дополнялась религиозной, но республика сумела преодолеть все разногласия и прийти к межнациональному и межконфессиональному согласию, которое сейчас является отличительным признаком Татарстана. Главную, без преувеличения, роль в этом процессе сыграл первый президент РТ Минтимер Шаймиев. Исторические моменты, связанные с этими событиями, — в фоторепортаже известного фотографа Михаила Козловского.