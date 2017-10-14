«Верните наши деньги!» «Погорельцы» «Татфонда» вновь вышли на митинг

13:18, 14.10.2017 Сюжет: Банковский кризис в РТ 29 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в парке Петрова в Казани вновь состоялся митинг "погорельцев" «Татфондбанка» и «ИнтехБанка».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 14 окт
    Вот зарабатываешь честным трудом, а тут раз и нет денег. ужас
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  • Анонимно 14 окт
    1 и 2 очереди вроде же уже выплатили?
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    Анонимно 14 окт
    Выплатили только первой очереди и то 15%
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  • Анонимно 14 окт
    Вряд ли уже удасться получить обратно свои сбережения
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    Анонимно 14 окт
    "Удастся", в данном контексте, пишется без мягкого знака. Куда грамотность катится...
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  • Анонимно 14 окт
    А это санкционированный митинг?
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    Анонимно 14 окт
    думаю да
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