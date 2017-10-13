Саженцы вместо мусора: «Неделя леса-2017» добралась до Русско-немецкой Швейцарии

Сегодня в Казани, на территории Русско-немецкой Швейцарии на берегу Казанки сотрудники Минлесхоза РТ вместе с неравнодушными гражданами очистили местность от твердых бытовых отходов и посадили 5 тысяч елей и сосен. Результат природоохранной акции, прошедшей в рамках «Недели леса-2017», оценил фотокорреспондент «Реального времени».
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