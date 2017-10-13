​Первая российская молодежная архитектурная биеннале. В Иннополисе выбирают лучшие микрорайоны будущего

Накануне в Иннополисе открылась первая российская молодежная архитектурная биеннале, цель которой — выявить самых креативных зодчих и открыть им дорогу в мир. На конкурс заявились свыше 300 участников, в финал прошли 30 лучших. Задача конкурсантов - придумать среду, в которой захочется жить.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии