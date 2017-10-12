​Скромное обаяние шпрот и сардин: как в Госалкогольинспекции дегустировали рыбные консервы

17:17, 12.10.2017 33 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Госалкогольинспекции РТ прошла потребительская дегустация рыбных консервов. Эксперты оценивали качество продукции двенадцати наименований различных предприятий-изготовителей. Выбирались образцы наиболее широко на потребительском рынке нашей республики торговых марок, выработанные по ГОСТ. За дегустацией наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 12 окт
    Аж слюни потекли
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  • Анонимно 12 окт
    А почему именно алкоголь инспекция все это проверяет?)
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    Анонимно 12 окт
    Потому что это закуска)
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  • Анонимно 12 окт
    А у всех этих уважаемых людей имеется соответствующее образование чтоб шпроты дегустировать?
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  • Анонимно 13 окт
    Посмотрел, только есть захотелось.
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  • Анонимно 13 окт
    Очень странная процедура. А где проверка соответствия их ГОСТу?
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  • Анонимно 13 окт
    Пришло время закусить, помечтать и подумать о душе....
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