​Скромное обаяние шпрот и сардин: как в Госалкогольинспекции дегустировали рыбные консервы

Сегодня в Госалкогольинспекции РТ прошла потребительская дегустация рыбных консервов. Эксперты оценивали качество продукции двенадцати наименований различных предприятий-изготовителей. Выбирались образцы наиболее широко на потребительском рынке нашей республики торговых марок, выработанные по ГОСТ. За дегустацией наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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