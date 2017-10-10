Товарищеская ничья на «Казань Арене»: Азмун забил, но не за «наших»

Сегодня на «Казань Арене» состоялся контрольный матч между сборными России и Ирана, завершившийся вничью - 1:1. Автором иранского гола стал Сердар Азмун, выступающий за казанский «Рубин». Ответный гол на 74-й минуте забил Дмитрий Полоз. На матче побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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