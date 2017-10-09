Освоение газона и Азмун в стане соперника. Сборная Ирана провела тренировку на «Казань Арене»

19:41, 09.10.2017 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня сборная Ирана по футболу провела тренировку на стадионе «Казань Арена». Завтра, 10 октября, иранцы сыграют здесь контрольный матч против сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Обе команды уже гарантировали себе место на чемпионате мира 2018 года.

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