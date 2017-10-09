Освоение газона и Азмун в стане соперника. Сборная Ирана провела тренировку на «Казань Арене»

Сегодня сборная Ирана по футболу провела тренировку на стадионе «Казань Арена». Завтра, 10 октября, иранцы сыграют здесь контрольный матч против сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Обе команды уже гарантировали себе место на чемпионате мира 2018 года.