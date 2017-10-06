«ЗаряД» на победу: Данис Зарипов вручил клюшки юным хоккеистам

16:53, 06.10.2017 14 5
1/14
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ледово-спортивном комплексе «Золотая шайба» воспитанники школы «Динамо» 2007-го и 2010 года рождения получили клюшки «ЗаряД» из рук Даниса Зарипова.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 06 окт
    Правильно. Надо воспитывать в подрастающем поколении интерес к хоккею
    Ответить
  • Анонимно 06 окт
    Зарипов красавец. Браво
    Ответить
  • Анонимно 06 окт
    Правильный мужик. Вот кто пример подрастающему покалению
    Ответить
  • Анонимно 06 окт
    Дети счастливые такие)
    Ответить
  • Анонимно 06 окт
    Возможно, сегодня Зарипов подарил клюшку будущему олимпийскому чемпиону. Мальчишки - настоящие пацаны -красавцы
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи