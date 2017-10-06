MES-2017: как в Казани обсуждали значение архитектуры для здравоохранения

Сегодня в Казани проходит научно-практическая конференция «Современные инженерные системы в архитектуре здоровья» (Modern Engeneering Systems, MES). MES – это дискуссионная площадка о том, как лучше спроектировать современный медицинский центр и организовать IT-систему в здравоохранении, обеспечить комфорт и безопасность при проектировании общественных зданий.