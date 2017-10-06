MES-2017: как в Казани обсуждали значение архитектуры для здравоохранения

11:38, 06.10.2017 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани проходит научно-практическая конференция «Современные инженерные системы в архитектуре здоровья» (Modern Engeneering Systems, MES). MES – это дискуссионная площадка о том, как лучше спроектировать современный медицинский центр и организовать IT-систему в здравоохранении, обеспечить комфорт и безопасность при проектировании общественных зданий.

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