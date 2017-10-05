Заявления в СКР, пассивное АСВ и зачем нужен Фонд помощи: вкладчики ТФБ и «Интехбанка» собрались на очередную встречу

В Торгово-промышленной палате РТ прошло собрание пострадавших вкладчиков «Татфонбанка» и «Интехбанка». Спикерами стали лидеры инициативных групп пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» Александра Юманова и Руслан Титов.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
А в начале 1990-х разорили великолепную библиотеку клуба.
Окрестные апы-бабушки тележками вывозили книги на растопку.
Может быть все эти события - от разорения библиотеки до краха ТБФ - как-то связаны между собой?