Заявления в СКР, пассивное АСВ и зачем нужен Фонд помощи: вкладчики ТФБ и «Интехбанка» собрались на очередную встречу

22:44, 05.10.2017 Сюжет: Банковский кризис в РТ 22 3
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Торгово-промышленной палате РТ прошло собрание пострадавших вкладчиков «Татфонбанка» и «Интехбанка». Спикерами стали лидеры инициативных групп пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» Александра Юманова и Руслан Титов.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 окт
    надоели
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  • Анонимно 06 окт
    Зачем столько фото Юмановой? Она телезвезда,депутат? Одного вполне бы хватило.....
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  • Анонимно 06 окт
    В советские времена смотрел в этом зале кинофильмы.
    А в начале 1990-х разорили великолепную библиотеку клуба.
    Окрестные апы-бабушки тележками вывозили книги на растопку.
    Может быть все эти события - от разорения библиотеки до краха ТБФ - как-то связаны между собой?
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