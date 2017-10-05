Тенденции в городском дизайне на примерах с трех континентов: как урбанист Эд Бейкер читал лекцию юным архитекторам

22:41, 05.10.2017 17 4
1/17
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Директор сингапурской компании Broadway Malyan Эд Бейкер (Ed Baker) — планировщик, урбанист и ландшафтный архитектор - провел сегодня в Казани в архитектурно-образовательном пространстве BFFT. space (КГАСУ) лекцию «Мировые тенденции в городском дизайне и планировании. Изучение конкретных международных примеров Азии, Африки и Северной Америки».

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06 окт
    Шикарно! Все системно и в 1-м месте. Приглашайте еще!
    Ответить
  • Анонимно 06 окт
    Судя по фотографиям лектор молодым девицам понравился.

    И даже не важно о чём он говорил...
    Ответить
  • Анонимно 06 окт
    У Вас с этим проблемы?
    Ответить
  • Анонимно 06 окт
    А лектор не молод, но очень хорошо образован и имеет большой опыт.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи