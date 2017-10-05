Тенденции в городском дизайне на примерах с трех континентов: как урбанист Эд Бейкер читал лекцию юным архитекторам

Директор сингапурской компании Broadway Malyan Эд Бейкер (Ed Baker) — планировщик, урбанист и ландшафтный архитектор - провел сегодня в Казани в архитектурно-образовательном пространстве BFFT. space (КГАСУ) лекцию «Мировые тенденции в городском дизайне и планировании. Изучение конкретных международных примеров Азии, Африки и Северной Америки».
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И даже не важно о чём он говорил...