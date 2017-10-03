Медали победителям и передача флага Шанхаю: в Казани завершился чемпионат мира по ушу

В казанском Центре гимнастики сегодня завершился 14-й чемпионат мира по ушу. Турнир проходил в столице Татарстана с 28 сентября по 3 октября. Турнир проходил по двум основным дисциплинам ушу: саньда (контактные поединки) и таолу (демонстрационный вид). В церемонии закрытия приняли участие вице-президент Международной федерации ушу Энтони Го, первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов и директор Шанхайского института ушу Янь Гвей.