Эпоха Шаймиева: первые годы «Алабуги» и первые елабужские «Опель Вектра»

11 декабря 1999 года президент РТ Минтимер Шаймиев побывал в Елабуге, где встретился с коллективом ПО «ЕлАЗ» и принял участие в торжественном открытии нефтебазы. Знакомясь с другими предприятиями свободной экономической зоны «Алабуга», глава Татарстана побывал на совместном с чешской стороной предприятии «ЦБС — Аутомотив», производящем пластизоль. С двумя моделями автомобиля «Опель Вектра» президент РТ ознакомился в присутствии представителей «Дженерал моторс» на ЕлАЗе. Гости побывали также на станкоинструментальном заводе и открыли новую участковую больницу в Мортах Елабужского района. Подробности этой поездки — в репортаже известного фотографа Михаила Козловского.
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