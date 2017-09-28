Измерители, выставка фонарей и «мы делаем вашу жизнь светлее»: Рустам Минниханов поздравил Tatem с 60-летием

18:36, 28.09.2017 27
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня поздравил коллектив казанского АО «Татэлектромонтаж» с 60-летием со дня образования предприятия.

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