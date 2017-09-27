Russia — Kazan — «Санкт-Петербург» — победа: «Зенит» с «сухим» счетом обыграл «Белогорье»

21:26, 27.09.2017 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня казанский «Зенит» на своей площадке с «сухим» счетом обыграл «Белогорье» и остался единственной командой, еще не проигравшей в нынешнем чемпионате России по волейболу. За матчем наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

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